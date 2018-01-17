Agenda Cultural para hoy, 17 de enero de 2017

Agenda Cultural para hoy, 17 de enero de 201717.01.2018 | 04:45
EXPOSICIONES
AGUSTÍN CASILLAS
LA SALINA Y PATIO DE LA DIPUTACIÓN/ M-D 11:30-13:30 Y 18:00-21:00/ F 11:30-13:30 H
EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DEL ESCULTOR SALMANTINO AGUSTÍN CASILLAS QUE INCLUYE, ENTRE LAS OBRAS QUE SE MUESTRAN, ALGUNAS QUE NUNCA ANTES HAN SIDO EXPUESTAS. LA MUESTRA SE ABRE CON LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, OBRA QUE ES PREMIO NACIONAL DE ESCULTURA. LA SELECCIÓN DE LAS PIEZAS SE PRESENTA EN UN RECORRIDO POR DÉCADAS, DESDE LOS BUSTOS DE LOS RETRATOS DE LOS PADRES DEL ESCULTOR, ANDREA Y ANTONIO. HASTA EL 21 DE ENERO.
"EL TIEMPO Y LAS COSAS. OTRO TIEMPO EN LA MIRADA"
BIBLIOTECA TORRENTE BALLESTER / L-V 11:00-14:00 Y 18:00-21:00 H. / S 11:00-14:00 H
ESTA MUESTRA PROPONE UN ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE EL PASO DEL TIEMPO, LA MEMORIA Y EL OLVIDO. PARA ELLO, SE INVITA A REALIZAR UN RECORRIDO POR UNA COLECCIÓN DE TODO TIPO DE OBJETOS QUE INVOCAN AFECTOS PERMITIENDO UNA TRAVESÍA POR LOS RECUERDOS, SIN NOSTALGIA. HASTA EL 27 DE ENERO.
"DE VÍTORES Y LETRAS"
CIELO DE SALAMANCA/ L-S 10:00-14:00 Y 16:00-19:00 H
LA EXPOSICIÓN PLANTEA UN ITINERARIO POR LA HISTORIA CLÁSICA DE ESTA TIPOGRAFÍA CARACTERÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD Y OFRECE DISTINTAS REINTERPRETACIONES EN TORNO A UN ELEMENTO PRESENTE DE FORMA PERENNE EN EL IMAGINARIO COLECTIVO. HASTA EL 28 DE ENERO.
"ITINERARIOS INDÍGENAS"
CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS/ L-V 9:00-14:00 H
"ITINERARIOS INDÍGENAS", REALIZADA EN COLABORACIÓN CON EL ARCHIVO NACIONAL DE BRASIL, MUESTRA UNA CUIDADA SELECCIÓN DE IMÁGENES, DOCUMENTOS Y TEXTOS REALIZADA POR CLÁUDIA BEATRIZ HEYNEMANN Y MARIA ELIZABETH BRÊA MONTEIRO. HASTA EL 31 DE ENERO.
WINOCIO Y PABLO TESTERA. FOTOGRAFÍAS
CASA DE LAS CONCHAS / L-V 09:00-21:00 H. S 9:00-14:00 Y 16:00-19:00 / D Y F 10:00-14:00 Y 16:00-19:00 H
LA BIBLIOTECA PÚBLICA CUENTA CON UNA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE WINOCIO Y PABLO TESTERA, FOTÓGRAFOS DE LEÓN Y BENAVENTE. HASTA EL 2 DE FEBRERO.
MARÍA RUIDO
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
MARÍA RUIDO LLEVA TRABAJANDO DESDE EL AÑO 1998 EN DISTINTOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARES. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HA EMBARCADO TAMBIÉN EN LOS ESTUDIOS Y PENSAMIENTO DECOLONIAL A PARTIR DE LAS REVUELTAS ÁRABES DEL AÑO 2011 Y LA LLEGADA MASIVA DE MIGRANTES A LAS COSTAS DEL MEDITERRÁNEO. PARA ESTE NUEVO PROGRAMA DE VISIONES CONTEMPORÁNEAS, EL DA2 PROYECTA "EL SUEÑO HA TERMINADO" (2014) Y "EL OJO IMPERATIVO" (2015), QUE SE CENTRAN EN ESTOS TEMAS. HASTA EL 4 DE FEBRERO.
"PALÍNDROMO"
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H.
ALICIA MARTÍN ES UNA DE LAS ARTISTAS ESPAÑOLAS MÁS INTERNACIONALES. UTILIZA EL LIBRO COMO MATERIA CENTRAL DE SU TRABAJO. ES EL PROTAGONISTA EN SUS FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, ESCULTURAS, INSTALACIONES O ANIMACIONES DE VÍDEO. Y HA CREADO PARA EL DA2 OBRAS ESPECÍFICAS PARA ESTA EXPOSICIÓN COMO "PÉNDULO". SE PUEDE VER HASTA EL 25 DE FEBRERO.
"60 AÑOS DE VELOCIDAD EN SALAMANCA"
MUSEO DE AUTOMOCIÓN / M-D 10:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H
"60 AÑOS DE VELOCIDAD EN SALAMANCA. COLECCIÓN DE MOTOCICLETAS MANOLO CACHORRO" RINDE HOMENAJE A UN REFERENTE EN EL MUNDO DEL MOTOCICLISMO SALMANTINO. HASTA EL 31 DE MARZO.
"VENANCIO BLANCO, UN PROCESO ESCULTÓRICO"
SALA DE EXPOSICIONES DE SANTO DOMINGO/ M-V 17:00-21:00 H/ S-D-F 12:00-14:00 Y 17:00-21:00 H
LA SEXTA EXPOSICIÓN DE VENANCIO BLANCO GIRA SOBRE EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA ESCULTURA "CRISTO QUE VUELVE A LA VIDA" (1991) E INCLUYE FOTOGRAFÍAS, ESCULTURAS EN BRONCE, BARRO, ESCAYOLA O MADERA, DIBUJOS CON LOS BOCETOS PREVIOS Y DOS ELECTROGRAFÍAS INTERVENIDAS. LA EXPOSICIÓN SE ESTRUCTURA EN TRES PARTES CON UN ÚNICO HILO CONDUCTOR QUE ES EL PROCESO ESCULTÓRICO. LA PRIMERA PARTE RECOGE LOS BOCETOS PREVIOS, LA AMPLIACIÓN A TAMAÑO DEFINITIVO Y EL PASO DE LA ESCULTURA DE ESCAYOLA A LA TALLA EN MADERA. EN LA SEGUNDA PARTE SE REFLEJA EL TRABAJO CONSTANTE SOBRE LA HORIZONTAL QUE IMPLICA "CRISTO QUE VUELVE A LA VIDA" (1991). Y LA TERCERA PARTE RECOGE LA REPERCUSIÓN POSTERIOR CON EL GRUPO ESCULTÓRICO "CRISTO VUELVE AL PADRE", UNA OBRA FINALIZADA EN 2017 QUE SE MUESTRA POR PRIMERA VEZ. HASTA MAYO.
"TEORÍA Y JUEGO DEL DUENDE"
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
LOS PERSONAJES Y LAS FAMILIAS DEL FLAMENCO SON FOTOGRAFIADOS POR ANA TORRALVA DURANTE MÁS DE VEINTE AÑOS. EL ÍMPETU DE AURORA VARGAS, LA SOLEMNIDAD DE ENRIQUE MORENTE, O LA ARTISTA JAPONESA ARIKO YARA, SERÁN CLAVES PARA LA COMPOSICIÓN DE ESTA MUESTRA. DEL 18 DE ENERO AL 1 DE ABRIL.
ARTILUGIOS PARA FASCINAR
FIILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN / M-D 10:00-14:00 Y 17:00-19:30 H.
EXPOSICIÓN PERMANENTE "ARTILUGIOS PARA FASCINAR. COLECCIÓN BASILIO MARTÍN PATINO", COMPUESTA POR DIVERSOS APARATOS E IMÁGENES ANTERIORES O CONTEMPORÁNEAS AL CINEMATÓGRAFO. SE PUEDEN CONCERTAR VISITAS GUIADAS (MÁXIMO DE 20 PERSONAS) EN EL TELÉFONO 923 212 516. LOS LUNES PERMANECE CERRADA AL PÚBLICO.
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