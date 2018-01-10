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10 de enero de 2018
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Agenda Cultural para hoy, 10 de enero de 2018

10.01.2018 | 04:45
Agenda Cultural para hoy, 10 de enero de 2018

EXPOSICIONES

"AQUÍ SUCEDEN COSAS"
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
"AQUÍ SUCEDEN COSAS" ES UNA MUESTRA COMISARIADA POR MARTA ÁLVAREZ, QUE PRETENDE DESBORDAR LA IDEA DEL MUSEO COMO CUBO BLANCO, DEL ARTISTA COMO GENIO ÚNICO, DE LA OBRA COMO OBJETO Y DE LA EXPOSICIÓN COMO ALGO ESTÁTICO. EL CONCEPTO DE AUTORÍA SE DESDIBUJA CON LAS PROPUESTAS DE LOS COLECTIVOS MADRILEÑOS EL BANQUETE Y SOMOSNOSOTROS, QUE REFLEXIONAN SOBRE QUÉ SIGNIFICA EL ARTE PÚBLICO E INVITAN A PARTICIPAR A LOS ESPECTADORES, Y NO SOLO A VER, CON ACTIVIDADES PARALELAS. HASTA EL 8 DE ENERO.

"PALÍNDROMO"
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H.
ALICIA MARTÍN ES UNA DE LAS ARTISTAS ESPAÑOLAS MÁS INTERNACIONALES. UTILIZA EL LIBRO COMO MATERIA CENTRAL DE SU TRABAJO. ES EL PROTAGONISTA EN SUS FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, ESCULTURAS, INSTALACIONES O ANIMACIONES DE VÍDEO. Y HA CREADO PARA EL DA2 OBRAS ESPECÍFICAS PARA ESTA EXPOSICIÓN COMO "PÉNDULO". SE PUEDE VER HASTA EL 25 DE FEBRERO.

MARÍA RUIDO
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
MARÍA RUIDO LLEVA TRABAJANDO DESDE EL AÑO 1998 EN DISTINTOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARES. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HA EMBARCADO TAMBIÉN EN LOS ESTUDIOS Y PENSAMIENTO DECOLONIAL A PARTIR DE LAS REVUELTAS ÁRABES DEL AÑO 2011 Y LA LLEGADA MASIVA DE MIGRANTES A LAS COSTAS DEL MEDITERRÁNEO. PARA ESTE NUEVO PROGRAMA DE VISIONES CONTEMPORÁNEAS, EL DA2 PROYECTA "EL SUEÑO HA TERMINADO" (2014) Y "EL OJO IMPERATIVO" (2015), QUE SE CENTRAN EN ESTOS TEMAS. HASTA EL 4 DE FEBRERO.

ARTILUGIOS PARA FASCINAR
FIILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN / M-D 10:00-14:00 Y 17:00-19:30 H.
EXPOSICIÓN PERMANENTE "ARTILUGIOS PARA FASCINAR. COLECCIÓN BASILIO MARTÍN PATINO", COMPUESTA POR DIVERSOS APARATOS E IMÁGENES ANTERIORES O CONTEMPORÁNEAS AL CINEMATÓGRAFO. SE PUEDEN CONCERTAR VISITAS GUIADAS (MÁXIMO DE 20 PERSONAS) EN EL TELÉFONO 923 212 516. LOS LUNES PERMANECE CERRADA AL PÚBLICO.
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