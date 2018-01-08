Agenda Cultural para hoy, día 9 de enero de 2018

Agenda Cultural para hoy, día 9 de enero de 201808.01.2018 | 19:45
EXPOSICIONES
"ESPACIO-TIEMPO"
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
CON MOTIVO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LUZ Y VANGUARDIAS SE PLANTEÓ ESTA EXPOSICIÓN CON LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN DA2 Y LA FUNDACIÓN COCA-COLA CENTRÁNDOSE EN LA LUZ COMO ELEMENTO ESENCIAL, SUBJETIVO E INDISPENSABLE. LA EXPOSICIÓN SE DIVIDE EN DOS PARTES: PAISAJES-LUZ Y PERSONAJES-LUZ. EN LA PRIMERA PARTE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE ARTISTAS COMO MANOLO BAUTISTA, CRISTINA FONTSARÉ, CARLOS IRIJALBA, CRISTINA IGLESIAS, JORDI COLOMER, XAVIER RIBAS O JUAN USLÉ, ENTRE OTROS. EN SUS OBRAS SE OBSERVA LA CONTRAPOSICIÓN ENTRE LUZ Y OSCURIDAD, UNA ALTERNANCIA ENTRE EL DÍA Y LA NOCHE QUE MARCA EL TRANSCURRIR DE LA EXISTENCIA. EN LA SALA 7 SE ENCUENTRAN LAS OBRAS RELACIONADAS CON PERSONAJES-LUZ DE ARTISTAS COMO PATRICIA DAUDER, BERNARDÍ ROIG, MASBEDO, GONZALO PUCH, MABEL PALACÍN, BRUCE NAUMAN O RAFAEL AGREDANO, ENTRE OTROS. HASTA EL 7 DE ENERO.
TRABAJOS FIN DE GRADO DE BELLAS ARTES
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO DE 34 ALUMNOS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SE EXPONEN EN EL DA2. LA SELECCIÓN HA SIDO REALIZADA POR SUS TUTORES Y ABARCA TODAS LAS DISCIPLINAS QUE SE ENSEÑAN EN LA FACULTAD: ESCULTURA, ILUSTRACIÓN, PINTURA, AUDIOVISUALES, DISEÑO, FOTOGRAFÍA Y GRABADO. HASTA EL 7 DE ENERO.
"AQUÍ SUCEDEN COSAS"
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
"AQUÍ SUCEDEN COSAS" ES UNA MUESTRA COMISARIADA POR MARTA ÁLVAREZ, QUE PRETENDE DESBORDAR LA IDEA DEL MUSEO COMO CUBO BLANCO, DEL ARTISTA COMO GENIO ÚNICO, DE LA OBRA COMO OBJETO Y DE LA EXPOSICIÓN COMO ALGO ESTÁTICO. EL CONCEPTO DE AUTORÍA SE DESDIBUJA CON LAS PROPUESTAS DE LOS COLECTIVOS MADRILEÑOS EL BANQUETE Y SOMOSNOSOTROS, QUE REFLEXIONAN SOBRE QUÉ SIGNIFICA EL ARTE PÚBLICO E INVITAN A PARTICIPAR A LOS ESPECTADORES, Y NO SOLO A VER, CON ACTIVIDADES PARALELAS. HASTA EL 8 DE ENERO.
"PALÍNDROMO"
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H.
ALICIA MARTÍN ES UNA DE LAS ARTISTAS ESPAÑOLAS MÁS INTERNACIONALES. UTILIZA EL LIBRO COMO MATERIA CENTRAL DE SU TRABAJO. ES EL PROTAGONISTA EN SUS FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, ESCULTURAS, INSTALACIONES O ANIMACIONES DE VÍDEO. Y HA CREADO PARA EL DA2 OBRAS ESPECÍFICAS PARA ESTA EXPOSICIÓN COMO "PÉNDULO". SE PUEDE VER HASTA EL 25 DE FEBRERO.
MARÍA RUIDO
DA2 / M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
MARÍA RUIDO LLEVA TRABAJANDO DESDE EL AÑO 1998 EN DISTINTOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARES. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HA EMBARCADO TAMBIÉN EN LOS ESTUDIOS Y PENSAMIENTO DECOLONIAL A PARTIR DE LAS REVUELTAS ÁRABES DEL AÑO 2011 Y LA LLEGADA MASIVA DE MIGRANTES A LAS COSTAS DEL MEDITERRÁNEO. PARA ESTE NUEVO PROGRAMA DE VISIONES CONTEMPORÁNEAS, EL DA2 PROYECTA "EL SUEÑO HA TERMINADO" (2014) Y "EL OJO IMPERATIVO" (2015), QUE SE CENTRAN EN ESTOS TEMAS. HASTA EL 4 DE FEBRERO.
ARTILUGIOS PARA FASCINAR
FIILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN / M-D 10:00-14:00 Y 17:00-19:30 H.
EXPOSICIÓN PERMANENTE "ARTILUGIOS PARA FASCINAR. COLECCIÓN BASILIO MARTÍN PATINO", COMPUESTA POR DIVERSOS APARATOS E IMÁGENES ANTERIORES O CONTEMPORÁNEAS AL CINEMATÓGRAFO. SE PUEDEN CONCERTAR VISITAS GUIADAS (MÁXIMO DE 20 PERSONAS) EN EL TELÉFONO 923 212 516. LOS LUNES PERMANECE CERRADA AL PÚBLICO.
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