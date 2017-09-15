Agenda Cultural para hoy, 15 de septiembre de 2017

Agenda Cultural para hoy, 15 de septiembre de 201715.09.2017 | 04:45
EXPOSICIONES
"HUMANIDADES"
FILMOTECA DE CYL / M-V 10:00-14:00 Y 17:00-19.30 H. / S Y F 10:00-14:00 H.
LA FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN ACOGE LA ÚLTIMA EXPOSICIÓN DEL AUTOR ZAMORANO PEDRO LADOIRE, "HUMANIDADES". SON 30 RETRATOS FOTOGRÁFICOS EN BLANCO Y NEGRO A DIFERENTES PERSONAJES DEL MUNDO DE LA CULTURA Y LA CREACIÓN FUNDAMENTALMENTE DE CASTILLA Y LEÓN. CON ESTA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS QUE DEJA PATENTE EL TRABAJO DE LADOIRE DE LOS AÑOS 80 Y 90, LA FILMOTECA PROPONE UNA LÍNEA MÁS RECIENTE Y FRESCA CON UNA TEMÁTICA QUE DESTACA LA TRAYECTORIA CULTURAL DE LA COMUNIDAD. LA MUESTRA PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL PRÓXIMO DÍA 19 DE SEPTIEMBRE.
HOMENAJE A JOSÉ NÚÑEZ LARRAZ
DA2/ M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H
UNA MUESTRA EN LA QUE SE PUEDE PERCIBIR LA INFLUENCIA DE JOSÉ NÚÑEZ LARRAZ EN 19 FOTÓGRAFOS QUE CONVIVIERON CON ÉL. TODOS ELLOS HAN REUNIDO 65 FOTOGRAFÍAS QUE SE MUESTRAN EN LA SALA 8 DEL CENTRO DE ARTE. LA EXPOSICIÓN QUE HOMENAJE AL FOTÓGRAFO SALMANTINO SE PUEDE VISITAR HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE.
"60 AÑOS DEL SEAT 600"
MUSEO DE AUTOMOCIÓN/ M-D/ 10:00-14:00 Y 17:30-20:30 H,
ORIGINAL EXPOSICIÓN DEDICADA A MOSTRAR LA EVOLUCIÓN DE TODA UNA ÉPOCA DE LA HISTORIA ESPAÑOLA, Y A ENTENDER COMO UN VEHÍCULO CONSIGUIÓ ROMPER CON LA ESPAÑA MÁS POBRE, PARA DAR PASO A LA SOCIEDAD PRÓSPERA, DINÁMICA, QUE DESEMBOCÓ EN EL DESARROLLISMO ESPAÑOL DE LOS AÑOS 60 Y 70. HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
"DAMAS DEL BLUES"
TORRENTE BALLESTER/ L-S /10:00-14:00 H.
BAJO EL TÍTULO "DAMAS DEL BLUES" SE PRESENTA ESTA EXPOSICIÓN QUE INCLUYE UNA COLECCIÓN DE DISCOS, FOTOGRAFÍAS, NOTICIAS, TEXTOS Y CURIOSIDADES. HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
"LAS CHICAS DE PASAIK"
DA2/M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H.
MARÍA ELORZA Y MAIDER FERNÁNDEZ SON DOS JÓVENES ARTISTAS VISUALES VASCAS. COMENZARON A TRABAJAR JUNTAS EN EL AÑO 2011. VISIONES CONTEMPORÁNEAS DEL DA2 REÚNE POR PRIMERA VEZ TODAS SUS OBRAS: AGOSTO SIN TI (2015), GURE HORMEK (2016) Y LA CHICA DE LA LUZ (2016), ESTA ÚLTIMA, INCLUIDA EN EL LARGOMETRAJE KALEBEGIAK, PROYECTO IMPULSADO POR LA CAPITALIDAD CULTURAL EUROPEA SAN SEBASTIÁN 2016. HASTA EL 1 DE OCTUBRE.
´EL ARCA DE NOÉ´. MIQUEL BARCELÓ
COLEGIO FONSECA, SALA EXPOSICIONES DE HOSPEDERÍA FONSECA Y DE PATIO DE ESCUELAS, PALACIO DE ANAYA Y PLAZA MAYOR/ M-S 11:00-14:00 Y 17:30-20:30 H. / D 10:00-14:00 Y 17:30-20:30 H.
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN, ORGANIZA ESTA EXPOSICIÓN QUE OFRECE UN RECORRIDO INÉDITO A TRAVÉS DE LAS OBRAS CREADAS EN LOS ÚLTIMOS 17 AÑOS POR EL ARTISTA MALLORQUÍN, DISEÑADOR, ADEMÁS, DEL LOGOTIPO DE LA EFEMÉRIDE DEL 2018. SON EN TOTAL OCHENTA OBRAS DEL ARTISTA MALLORQUÍN REALIZADAS EN DIFERENTES TÉCNICAS: PINTURA, ESCULTURA, CERÁMICA, OBRA SOBRE PAPEL Y PERFORMANCE, PRODUCIDAS EN SU MAYORÍA EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. HASTA EL 1 DE OCTUBRE.
"EN EL BOSQUE"
DA2/M-V 12:00-14:00 H. Y 17:00-20:00 H. / S-D 12:00-15:00 Y 17:00-21:00 H.
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ESPACIO DE CREACIÓN EL TALLER HAN ELEGIDO DURANTE EL ÚLTIMO CURSO REPRESENTAR SUS UNIVERSOS DE JUEGO PREFERIDOS: PRINCESAS, EL UNIVERSO LEGO Y EL UNIVERSO MINECRAFT. SE PUEDE VISITAR HASTA EL 10 DE OCTUBRE.
ABSTRACCIONES
SALA SANTO DOMINGO/ M-V 17:00-21:00 H. Y D 12:00-14:00 Y 17:00-21:00 H.
EXPOSICIÓN FORMADA POR MÁS DE 200 PIEZAS, ENTRE ESCULTURAS, DIBUJOS Y ÓLEOS, CON LAS QUE SE PRETENDE ACERCAR AL GRAN PÚBLICO UN ASPECTO DESCONOCIDO DENTRO DEL IMAGINARIO ARTÍSTICO DEL SALMANTINO VENANCIO BLANCO. PUEDE VISITARSE EN LA CÉNTRICA SALA DE EXPOSICIONES HASTA NOVIEMBRE.
ARTILUGIOS PARA FASCINAR
FIILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN / M-D 10:00-14:00 Y 17:00-19:30 H.
EXPOSICIÓN PERMANENTE "ARTILUGIOS PARA FASCINAR. COLECCIÓN BASILIO MARTÍN PATINO", COMPUESTA POR DIVERSOS APARATOS E IMÁGENES ANTERIORES O CONTEMPORÁNEAS AL CINEMATÓGRAFO. SE PUEDEN CONCERTAR VISITAS GUIADAS (MÁXIMO DE 20 PERSONAS) EN EL TELÉFONO 923 212 516. LOS LUNES PERMANECE CERRADA AL PÚBLICO.
|CONÓZCANOS: La Gaceta | Publicidad | Fundación Gaceta | Trabaja con nosotros |
|La Gaceta de Salamanca On-line Modif.
|© Grupo Promotor Salmantino, S.A.
|Avenida de los Cipreses, 81. 37004 Salamanca (SALAMANCA).
|Tlf: 923 125252 Fax redacción: 923 256155 Fax admon. y publicidad: 923 258404
|Aviso legal | Política de cookies